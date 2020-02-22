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Saturday, February 22 2020
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135044
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135045
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135046
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135055
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135056
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135057
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Image Code: MHM0135058
People celebrate Armenian traditional festival ’Barekendan’ in Teghenik village of Kotayk Province, Armenia
Saturday, February 22 2020
The last farewell of the renowned actor Yervand Manaryan wad bid at the State Theater of Musical Comedy after H. Paronyan in Yerevan, Armenia
Friday, February 21 2020
Awarding ceremony of the 10 best Armenian athletes took place at the RA Presidential Palace
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